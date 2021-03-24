Все через "Супутник V": у Словаччині 6 міністрів пішли у відставку

У Словаччині спалахнув скандал через таємну закупівлю несертифікованої вакцини "Супутник V". Російський препарат призвів до розколу в уряді.
Джерело:"Сегодня"
Парад відставок у Словаччині
Першим у відставку пішов міністр охорони здоров'я Марке Крайчі, який займався таємними закупівлями вакцини. Його усунення було вимогою парламентарів.
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Другим у відставку пішов міністр праці Мілан Крайняк.
Далі у черзі був міністр економіки та віцепрем'єр Ріхард Сулик. Він закликав прем'єра Ігоря Матовича піти у відставку і до 24 березня підписати нову коаліційну угоду. Однак цього не сталося.
Матович казав, що піде у відставку після Сулика. Так, політик послухав прем'єра і 22 березня оголосив, що складає свої повноваження
24 березня у відставку пішли міністр закордонних справ Іван Корчка і міністр освіти Бронислав Грюлінг.
Крім того, з уряду вийшла міністерка фінансів та віцепрем'єрка Марія Коликова.
Що каже прем'єр
Матович, який пов'язаний з таємною закупівлею "Супутника V" спершу казав, що готовий піти у відставку. Він вважає, що це допоможе зберегти панівну коаліцію.
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Реакція на ці події президентки
Глава Словаччини Зузана Чапутова закликала прем'єра покласти край політичній кризі і скласти повноваження.
Важливо, щоб прем'єр-міністр своєю відставкою дозволив укласти угоду між партнерами по коаліції про відновлення уряду,
– заявила президентка.
Головне про російську вакцину у Словаччині
- Матович без узгодження з партнерами домовився з Росією про купівлю несертифікованої вакцини "Супутник V".
- Через це у панівній коаліції Словаччини виникли розбіжності, а сама коаліція опинилася під загрозою.