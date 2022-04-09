Все для медичних закладів: Одещина отримала гуманітарну допомогу від Молдови

Одеська область отримала від Молдови 7 великовантажних автомобілів з гуманітарною допомогою. Сусідня країна передала в регіон допомогу для медичних закладів.

Гуманітарну допомогу особисто супроводжував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Валеріу Ківерь.

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Одещина отримала гуманітарну допомогу від Молдови

Перший заступник глави Одеської ОВА Борис Волошенков подякував дипломату з Молдови від керівництва області при зустрічі.

Ваша підтримка сприяє поповненню матеріальної та лікувальної бази медичних закладів Одеської області, що допомагає медикам у їхній щоденній нелегкій праці у цей непростий для всієї країни час,

– сказав Волошенков.

Одещина отримала гуманітарну допомогу від Молдови / Фото Одеська ОДА

Борис Волошенков також додав, що всю гуманітарну допомогу передадуть для облаштування палат в лікарнях як для дітей, так і для дорослих. Він розповів, що лікарні в Одеській області отримають:

пересувні дизельні електростанції 10 кВт,

медичні ліжка для дітей та дорослих,

медичну апаратуру та обладнання,

постільну білизну,

теплі ковдри,

пристосування для реабілітації хворих після травм,

ліки,

інші допоміжні медичні матеріали.

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