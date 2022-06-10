Все дозріло до перелому у війні, – Піонтковський

Завдяки санкціям держав Заходу, Росія зазнає колосальних втрат, зокрема, щодо військово-промислового комплексу. Це фактично означає, що все дозріло до перелому у війні в Україні.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він пояснив, що економіка Росії не здатна технологічно на існування без постійного імпорту сучасних технологій.

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Зокрема це стосується й військово-промислового комплексу, як наголосив Піонтковський. Зараз найефективніші санкції Заходу проти Росії – навіть не економічні. Найгіршим питанням для Росії є саме втрата технологій.

Все дозріло до перелому у цій війні. Чекаємо на давно обіцяні поставки,

– підкреслив публіцист.

Він переконаний, що військово-промисловий комплекс Росії не може існувати без поставок із Заходу, які призупинили санкції. Тож як тільки Україна отримає обіцяне озброєння від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу – може настати переломний момент у війні Росії проти України.

Зауважимо, сенаторка США Джекі Роузен заявила, що Сполученим Штатам необхідно знайти спосіб, як забезпечити Україну винищувачами та системами ППО. Окрім того, мовиться про інше озброєння.

Піонтковський припустив, коли наступить переломний момент у війні: дивіться відео

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