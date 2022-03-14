Все може закінчитись набагато раніше, – Арестович відповів, коли чекати завершення війни

Війна може закінчитися набагато швидше, ніж ми розраховуємо. Адже Володимир Путін дізнається про реальну ситуацію.

Існує закон, згідно із яким зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович.

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Росія за одним "клацанням" втратить все

Це відбувається і з російською армією. Окупанти можуть поступово накопичувати проблеми, кількість поранених. Однак потім – за одним "клацанням" – у них все поламається одразу.

Не до кінця квітня (як я прогнозую в одному із варіантів), а набагато швидше (війна може закінчитися – 24 канал). Може, це вирішать за допомогою перемовин,

– наголосив Арестович.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет передав Володимиру Путіну реальну ситуацію в Україні – за оцінкою ізраїльської розвідки. Можливо, це справило враження на главу Кремля.

Якщо він знає реальний стан речей (про третину знищеного угруповання та відсутність резервів), війна може закінчитися раніше.

Є 2 варіанти розвитку подій

На думку радника ОП, є 2 варіанти, як далі розвиватимуться події:

перший – швидко – упродовж двох тижнів ;

; другий – до кінця квітня.

"Навіть якщо упродовж місяця підготують строковиків і кинуть їх у бій на початку травня, все одно війна закінчиться до середини травня – за найгіршим прогнозом", – наголосив Арестович.

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