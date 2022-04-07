Все, що він робить, спрямовано на зрив переговорів, а не на продовження, – Кулеба про Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність зустрітися з будь-ким, навіть російським дипломатом Сергієм Лавровим, якщо це допоможе зупинити війну в Україні та врятувати життя мирного населення.

Про це Кулеба заявив за підсумками зустрічі з представниками НАТО в Брюсселі, інформує 24 канал. Водночас він додав, що навряд чи Лавров готовий до такої зустрічі.

"З того, що я чую від міністра Лаврова публічно, я ніякого оптимізму не отримую. По-моєму, кожен коментар, який він робить, спрямований на зрив переговорів, на їх блокування, а не продовження переговорів", – зазначив Кулеба.

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Кулеба та Лавров вже мали одну зустріч під час війни Росії проти України. Вона відбулася у турецькій Анталії. Але результатів так і не принесла.

Попри це, Дмитро Кулеба готовий ще зустрітися з Лавровим, "якщо це потрібно для припинення війни в Україні".

"Міністр Лавров є частиною системи президента Путіна. Те, що він виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та воєнні злочини, вчинені в Бучі та інших містах та селах, називає їх фейками, робить його співучасником злочинів. Але я готовий зустрічатися, бо він – офіційна особа. І якщо це питання миру в Україні та припинення смертей, то я готовий зустрічатися з будь-ким", – наголосив Дмитро Кулеба.

Поки український дипломат перебуває в Брюсселі на зустрічі з представниками НАТО. Там йдуть перемовини про постачання зброї Україні.