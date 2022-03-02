Все у вогні: наслідки жахливого обстрілу в Харкові

Загарбницька армія Росії цинічно обстріляла цивільне населення Харкова. Внаслідок жахливих обстрілів від будинків не залишилося майже нічого.

Будинки харків'ян палають

У деяких місцях досі тривають серйозні пожежі. Подвір'я будинків усипані уламками після обстрілів.

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Дивіться відео пожеж у Харкові

Зауважимо, що окупанти безперервно обстрілюють центр Харкова. Рятувальникам не вдається з'ясувати масштаби руйнації, адже вони постійно під прицілом ворога.

Очевидці публікують відео, на яких видно, як повибивало вікна магазинів та будинків.

Дивіться відео наслідків обстрілу Харкова

Також опубліковано відео наслідків обстрілу Росії з повітря. Будинки харків'ян палають. У тих, які зовні вціліли, зруйновані вікна та стіни.

Відео наслідків обстрілу Харкова

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