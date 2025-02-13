Все йде зовсім не за планом: які дії виказують страх Кремля

У Кремлі заявили, що не розглядатимуть питання обміну територіями. Однак це залежить не лише від рішення Владіміра Путіна.

У Росії зараз є проблеми, які вони старанно хочуть приховати. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, що якщо адміністрація Трампа матиме достатньо важелів тиску на Росію, тоді мир буде неминучим, попри бажання Путіна.

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Чи піде Росія на обмін територій

Речника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не обговорюватиме тему обміну територіями з Україною. Він додав, що буцімто українські військові будуть "вигнані з території Росії або знищені".

Є чітка позиція нової адміністрації Трампа – припинення бойових дій. Фактично усі мирні плани пропонують замороження поточної лінії бойового зіткнення, зокрема на території Росії. Американці демонструють жорстку комунікацію і висувають чіткі, прагматичні умови, а Київ ніби дає "пас" і повертає м'яч на їхню сторону поля,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Мається на увазі, що Україна фактично погоджується з головними умовами, які пропонують у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, це і згода на замороження бойових дій, видобуток рідкісноземельних ресурсів, а також обмін територій.

"Важливо правильно протрактувати слова президента. Між 450 кілометрами російської землі і 450 кілометрів української землі, з огляду на неспівмірні ресурси для їхнього завоювання, є велика різниця. Це питання має бути включено у глобальнішу архітектуру щодо мирного врегулювання і припинення бойових дій. Тобто це не буде прямий обмін "кілометр на кілометр", – пояснив Жмайло.

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Проблеми, які хочуть приховати

Кремль ж тим часом намагається продемонструвати, що у них, мовляв, все іде за планом, хоч козирів у них немає. Зокрема, вони не змогли вибити українські війська з Курщини, і це велика для них проблема.

Вони всіляко намагаються показати, що це їх не хвилює, однак чому ж вони тоді "поклали" там 65-тисячне угруповання і ще й залучили туди війська з країни, яка є найбільшим вигнанцем у світі – КНДР. Питання полягає не у тому, чи погодиться Росія на обмін територіями, а чи вистачить сили у США примусити їх до миру,

– наголосив Жмайло.

Зокрема, Трамп неодноразово висловлював намір знизити ціну на нафту у світі, а також запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Оскільки економіка країни-агресорки перебуває вже у доволі хиткому становищі, Путіну доведеться сісти за стіл перемовин.