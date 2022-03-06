Все заради миру: Папа Римський Франциск відсилає своїх кардиналів в Україну
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Україна вже 11 день рішуче протистоїть російським окупантам. За мирне небо над незалежною Україною молиться весь цивілізований світ.
Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все заради миру в Україні. Про це повідомив військово-політичний оглядач Сергій Братчук на своїй сторінці у телеграмі.
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Ватикан відсилає своїх кардиналів в Україну
Задля того, щоб допомогти зупинити кровопролиття, Папа Римський Франциск вирішив відправити в Україну двох ватиканських кардиналів. Вони займатимуться організацією допомоги українському населенню.
В Україні течуть ріки крові і сліз. Йдеться не лише про військову операцію, а про війну, яка сіє смерть і руйнування. Жертв стає все більше, як і тих, хто вирішив тікати, особливо матерів і дітей,
– наголосив очільник Католицької церкви.
До слова, Франциск підкреслив, що у замученій Україні різко, з години на годину, зростає потреба у гуманітарній підтримці.
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