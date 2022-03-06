Все заради миру: Папа Римський Франциск відсилає своїх кардиналів в Україну

Україна вже 11 день рішуче протистоїть російським окупантам. За мирне небо над незалежною Україною молиться весь цивілізований світ.

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все заради миру в Україні. Про це повідомив військово-політичний оглядач Сергій Братчук на своїй сторінці у телеграмі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ватикан відсилає своїх кардиналів в Україну

Задля того, щоб допомогти зупинити кровопролиття, Папа Римський Франциск вирішив відправити в Україну двох ватиканських кардиналів. Вони займатимуться організацією допомоги українському населенню.

В Україні течуть ріки крові і сліз. Йдеться не лише про військову операцію, а про війну, яка сіє смерть і руйнування. Жертв стає все більше, як і тих, хто вирішив тікати, особливо матерів і дітей,

– наголосив очільник Католицької церкви.

До слова, Франциск підкреслив, що у замученій Україні різко, з години на годину, зростає потреба у гуманітарній підтримці.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!