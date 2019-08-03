Все просто: Данилюк пояснив, які капітали не підлягатимуть амністії

Команда президента Зеленського вважає, що амністія капіталів потрібна, але її не застосують до грошей, здобутих у кримінальний чи корупційний спосіб.

Рада національної безпеки і оборони України розглядатиме можливість амністії капіталів. Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Він зазначив: "Дійсно, є таке бачення – амністія капіталів має відбутися. Потрібно рухатися в майбутнє. А для цього треба прибрати всі ризики стосовно капіталів".

Але – що головне – не тих, які зароблені кримінальним або корупційним шляхом. А решта – все просто,

– наголосив Данилюк.

Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО – у матеріалі 24 каналу.

Про що іще говорив Данилюк у інтерв'ю "Радіо НВ"?

Секретар РНБО розповів, що у планах – створення Служби фінансових розслідувань. Це буде новий орган, який займатиметься економічними злочинами проти держави і "не бігатиме з автоматами".

Говорив Данилюк і про те, що Україні важливо зберегти транзит російського газу у 2020 році. Адже мовиться про надходження до бюджету у понад 3 мільярди доларів, а функціонування ГТС України є важливим геополітичним фактором.

Окремо Олександр Данилюк зазначив, що під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до США питання безпеки займуть близько 80% порядку денного.