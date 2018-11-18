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      "Все, що в наших силах": у США зробили заяву щодо подальшої підтримки НАТО

      224 Читать новость на русском
      У США обіцяють підтримувати НАТО попри рішення Трампа
      У США обіцяють підтримувати НАТО попри рішення Трампа / Фото з відкритих джерел

      Сенат США усвідомлює цінність НАТО. Тому попри висловлювання Трампа щодо виходу країни з Альянсу сенатори робитимуть усе можливе для подальшої підтримки.

      Про це заявила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін, пише Укрінформ.

      Читайте також: "У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і Трампа

      24 канал писав, що влітку президент США пригрозив союзникам виходом держави з НАТО, якщо країни-члени не виконають зобов'язання із витрат 2% ВВП на оборону. Також Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту.

      Однак Шахін запевнила, що Сенат усвідомлює важливість НАТО.

      Спостережна група за НАТО у Сенаті США виникла тому, що, на нашу думку, важливо чітко й голосно заявити про двопартійну підтримку НАТО у Сенаті,
      – сказала Шахін.

      Сенатор також наголосила, що члени цієї групи у Сенаті докладуть усіх можливих зусиль для підтримки Альянсу офіційним Вашингтоном.

      "Ми робитимемо усе, що в наших силах, аби НАТО отримало усі необхідні від США ресурси", – зауважила сенатор.

      До слова, у Парламентській асамблеї НАТО висловили серйозне занепокоєння енергетичною безпекою. Так, країни-члени Альянсу трактують використання Кремлем газу як інструмент політичного примусу,що робить Європу та членів НАТО стратегічно вразливими.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп НАТО
      Джерело: 24 Канал
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