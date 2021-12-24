Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Константинопольський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус. Зараз глава православної церкви почуває себе добре та закликає інших вакцинуватися.

У вселенського патріарха коронавірус проходить у легкій формі, адже він повністю пройшов курс вакцинації, що й радить робити іншим.

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Патріарх пропустить різдвяні богослужіння

Патріарх Варфоломій після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, відвідав центральну лікарню Стамбула і пройшов обстеження.

Крім того, 81-річний патріарх подякував усім, хто хвилюється та молиться за його здоров'я та привітав з прийдешнім Різдвом, яке Константинопольська церква відзначає 25 грудня.

Він (Варфоломій – 24 канал) закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та фахівців, а також тих, хто ще не пройшов вакцинацію, зробити її на благо себе та суспільства. З цієї нагоди він бажає всім щасливого Різдва,

– заявили в Константинопольському патріархаті.

Через коронавірус патріарху доведеться пропустити різдвяні богослужіння.

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