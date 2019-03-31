Всесвітньо відомий челендж з прибирання #trashtag добрався до Львова: фото та відео

У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag. Мета акції – прибрати територію від відходів, а згодом зробити фотопорівняння, як місце виглядало "до" і "після". Такі фото потрібно розмістити у соцмережах і закликати до прибирання інших.

Парк, який прибирали у Львові, – розташований чи не в самому центрі міста. 29 березня, у суботу, було досить людно. Однак львів'яни та гості міста не лише гуляли, а й приєднувались до всесвітнього флешмобу #trashtag.

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Біля парку зібралось приблизно півсотні охочих прибрати. Спершу всі одягли рукавички та розібрали сміттєві пакети. Все почалося з інструктажу, адже під час прибирання варто бути дуже обережними з розбитим склом і з такими небезпечними речами як, наприклад, шприці.



Прибрати парк прийшло приблизно півсотні охочих

Організатор прибирання цього парку – американець Дерек Одін. Він фрілансер і останні два роки мешкає у Львові, викладаючи англійську.

Це дуже красиве місто. Але я помітив, коли сюди переїхав, що навколо дуже багато сміття. І ось це (парк – 24 канал) – прекрасне історичне місце, тут розкішний вид на Львів, але є дуже багато сміття. І це погано. Тож сьогодні ми допоможемо людям насолоджуватися парком, зробимо його чистішим,

– прокоментував акцію організатор прибирання Дерек Одін.



Організатор акції у Львові Дерек Одін

До Дерека приєдналися і його друзі-іноземці із Франції та США. Американець Зак прийшов з трьома дітьми.

"Ми переїхали до України минулого літа. І ми почули, що відбудеться прибирання парку і прийшли сюди, бо живемо зовсім поруч", – розповів американець Зак.



Зак і його діти також прийшли прибрати у парку

Задля прибирання на один день познімали підбори й учасниці конкурсу "Міс Львів".

Я хочу чимось найменшим допомогти ставати кращими. Щоб люди, які приїжджають – навіть туристи – бачили та рівнялися на нас,

– наголосила учасниця конкурсу "Міс Львів-2019" Юліана Брожко.



Юліана Брожко

Такий екологічний челлендж #trashtag започаткували ще 2015 року в Америці. Але справжню популярність отримав аж чотири роки тому, коли користувач під іменем Байрон Роман запостив фото у фейсбук з еко-хештегом. Допис зібрав понад сто тисяч вподобань та триста тисяч поширень. Відтоді сотні людей з усіх частин світу публікують фото в мережі до і після прибирання. А ще – закликають інших до такого.

Таке фото з результатом своєї роботи зробили і у Львові. Окрім побутових відходів, траплялися й небезпечні речі: бульбулятори і купа шприців. Загалом – зібрали чималу купу мішків зі сміттям.



У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag



#trashtag у Львові