09:04
31 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Всесвітньо відомий челендж з прибирання #trashtag добрався до Львова: фото та відео

      187 Читать новость на русском

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag. Мета акції – прибрати територію від відходів, а згодом зробити фотопорівняння, як місце виглядало "до" і "після". Такі фото потрібно розмістити у соцмережах і закликати до прибирання інших.

      Парк, який прибирали у Львові, – розташований чи не в самому центрі міста. 29 березня, у суботу, було досить людно. Однак львів'яни та гості міста не лише гуляли, а й приєднувались до всесвітнього флешмобу #trashtag.

      Читайте також: У Європі заборонили пластиковий посуд

      Біля парку зібралось приблизно півсотні охочих прибрати. Спершу всі одягли рукавички та розібрали сміттєві пакети. Все почалося з інструктажу, адже під час прибирання варто бути дуже обережними з розбитим склом і з такими небезпечними речами як, наприклад, шприці.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Прибрати парк прийшло приблизно півсотні охочих

      Організатор прибирання цього парку – американець Дерек Одін. Він фрілансер і останні два роки мешкає у Львові, викладаючи англійську.

      Це дуже красиве місто. Але я помітив, коли сюди переїхав, що навколо дуже багато сміття. І ось це (парк – 24 канал) – прекрасне історичне місце, тут розкішний вид на Львів, але є дуже багато сміття. І це погано. Тож сьогодні ми допоможемо людям насолоджуватися парком, зробимо його чистішим,
      – прокоментував акцію організатор прибирання Дерек Одін.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Організатор акції у Львові Дерек Одін

      До Дерека приєдналися і його друзі-іноземці із Франції та США. Американець Зак прийшов з трьома дітьми. 

      "Ми переїхали до України минулого літа. І ми почули, що відбудеться прибирання парку і прийшли сюди, бо живемо зовсім поруч", – розповів американець Зак.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Зак і його діти також прийшли прибрати у парку

      Задля прибирання на один день познімали підбори й учасниці конкурсу "Міс Львів".

      Я хочу чимось найменшим допомогти ставати кращими. Щоб люди, які приїжджають – навіть туристи – бачили та рівнялися на нас,
      – наголосила учасниця конкурсу "Міс Львів-2019"  Юліана Брожко.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Юліана Брожко

      Такий екологічний челлендж #trashtag започаткували ще 2015 року в Америці. Але справжню популярність отримав аж чотири роки тому, коли користувач під іменем Байрон Роман запостив фото у фейсбук з еко-хештегом. Допис зібрав понад сто тисяч вподобань та триста тисяч поширень. Відтоді сотні людей з усіх частин світу публікують фото в мережі до і після прибирання. А ще – закликають інших до такого.

      Таке фото з результатом своєї роботи зробили і у Львові. Окрім побутових відходів, траплялися й небезпечні речі: бульбулятори і купа шприців. Загалом – зібрали чималу купу мішків зі сміттям.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      #trashtag у Львові

      Новини, які допоможуть навчитися не шкодити екології:
      blog_ava
      Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном
      сьогодні
      2237
      Теги: Новини України Новини Львова Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сьогодні , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 2068
      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      сьогодні , 08:17 Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      3403
      Головні новини 30 березня: день тиші перед виборами і смертельна ДТП із нацгвардійцями в Одесі
      сьогодні , 07:35 Головні новини 30 березня: день тиші перед виборами і смертельна ДТП із нацгвардійцями в Одесі
      2770
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні , 07:01 "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      Світлана Попова 6736
      Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      30 березня , 22:00 Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      Ольга Черненко 1154
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      ТВі зник з телевізорів українців
       20 липня 2012 , 20:00
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      В Украине выросло потребление автомобильного газа
       18 січня , 13:07
      Фургоны Toyota будут делать французы
       15 березня , 19:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук