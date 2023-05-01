У Львові провели наймасштабніші в Україні Ігри Нескорених: як це відбувалось

У Львові провели відбір до національної збірної на Ігри Нескорених. Вже восени наші відважні бійці поїдуть на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games.

Місцева влада відзначає, що цьогорічні Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених стали наймасовішими за всі роки. У них взяли участь 223 військових ветерани, які зазнали травм під час бойових дій. Бійці приїхали з 24 областей України.

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Як відбувались Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених

Змагання провели протягом вихідних – 29 та 30 квітня. Ігри Нескорених проходили на 4 локаціях з 9 видів спорту.

Ігри Нескорених – це не про спортивну конкуренцію чи медалі, а про перемогу над собою, і львівський нацвідбір вкотре це довів,

– розповіли в міській раді.

Національна координаторка Ігор Нескорених Ілона Волошина пояснила, що найголовнішим досягненням українських військових, які з 2017 року беруть участь в змаганнях, є не медалі чи перемоги, а – створена унікальна дружня спільнота, що несе цінності Invictus Games у цивільне життя. Мовиться про сміливість, повагу та взаємопідтримку.

Місцева влада пояснила, що у реальному часі про Ігри Нескорених не розповідали з міркувань безпеки.

Учасники Ігор Нескорених змагались у таких видах спорту:

першого дня – у пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках;

другого – зі стрільби з лука, велоспорту, плаванні та настільному тенісі.

Причому більшість бійців, орієнтовно 60%, цього року вперше брали участь в Іграх Нескорених. Саме тому перед кожними змаганнями судді проводили короткий інструктаж, ознайомлювали з правилами та інвентарем.

Дві сотні сильних духом і тілом дівчат та хлопців приїхали до Львова і виборюють своє право представляти Україну на міжнародних змаганнях у Дюссельдорфі,

– зазначив Андрій Садовий.

Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін розповів, що всі спортсмени, які брали участь у відборі, отримали медалі. Адже важливо було показати, що всі ветерани рівні.

"Ми розробили їх однотипними й, символічно, виготовили із нержавіючої сталі. Адже дух кожного учасника міцний як сталь. Вони – бійці, чия воля сильніша за тіло", – запевнив Нікулін.

Мер Львова додав, що місто вже має амбіцію провести один з наступних світових чемпіонатів Invictus Games у Львові.

Як відбувались Всеукраїнські змагання Ігри Нескорених / Фото Львівської міської ради

Їхня воля сильніша за тіло

Бійці, чия воля сильніша за тіло – це про всіх учасників Ігор Нескорених. З того моменту, як ви прийняли рішення змагатися на Іграх Нескорених, всі ви стали переможцями. Ви перемогли свій біль і вирішили відновитися. Пишаюся, що спільнота зростає і ви долучаєтесь до змагань,

– розповіла міністерка у справах ветеранів України.

Також Юлія Лапутіна згадала, що Україна за роки війни вже втратила 10 членів команди. Їх вшанували хвилиною мовчання. У пам'ять про них на відкритті Ігор поставили порожній стіл з футболками з іменами полеглих за Україну спортсменів.

"Всі охочі, хто знав загиблих учасників Ігор Нескорених, міг підписати їх. Після цього футболки передадуть рідним загиблих", – розповіли у міській раді.

Так бійці хотіли показати, що вони пам'ятають про своїх побратимів. Організатори також хотіли привернути увагу до того, що тисячі українських військових продовжують щохвилини ризикують своїм життям, щоб захистити Україну.

Зеленський подякував ветеранам

Президент України під час звернення до ветеранів подякував їм за силу.

Українці – це велична нація, адже наші люди пройшли через страшні випробування, виборювали свободу, незалежність та власне українськість для дітей. Саме завдяки стійкості, міцності й силі таких людей як ви, ми й здобудемо перемогу,

– сказав український лідер.

Володимир Зеленський побажав українській команді, як завжди, гідно представити Україну на цьогорічних Invictus Games в Німеччині.

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Коротко про Ігри Нескорених