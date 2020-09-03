На Харківщині через лісові пожежі вщент вигоріло село – негода знищила Гороб'ївку. Частково постраждали ще 2 населених пункти. Місцеві розповіли про події, які завдали шкоди їхнім домівкам та господарству.

Полум'я здіймалося на 20 метрів над соснами, через пожежі десятки людей залишилися без домівки. Детальніше про це – читайте у сюжеті 24 каналу.

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Ліс у Дворічанському районі спалахнув в середу о 12:30, а вже о 16:00 вогонь охопив територію площею 500 гектарів. Мешканка села Гороб'ївка розповіла, що її хату цілком накрило полум'я.



Хата жінки не вдалося погасити / Скриншот з відео

Інша мешканка села розповіла, що вибирала картоплю і побачила дим. Згодом вона зрозуміла, що чергову хату ніхто не погасить, а полум'я вже переносилось на її господарство, тож через 2 – 3 хвилини мала спалахнути й домівка. Жінка зазначила, що кури та кролі не вижили.



Хата жінки вціліла / Скриншот з відео

Пенсіонерку з сусіднього палаючого дому виносив поліцейський, чоловік навіть спалив кросівки рятуючи літню жінку. Села Гороб'ївка майже не залишилося, адже 22 оселі згоріли вщент, ще десятки – вогонь пошкодив частково.

На вулиці Лиманській зосталося лише 5 цілих будинків, решта перетворилася в згарище, на якому господарі відшукують хоча б щось вціліле. Дім Дмитра був на цій вулиці, поки він гасив хати на іншому боці села, вогонь прийшов до його власної оселі. За словами чоловіка, він встиг забрати документи та сумку з речами. Він зазначив, що не буде відбудовувати дім, а переїде в інше місце, бо в його селі вже нікого не залишилося. Дмитро наголосив, що вогонь розповсюджувався дуже швидко.



Чоловік не планує відбудовувати оселю / Скриншот з відео

Яка позиція уряду

В селі Гроб'ївка постраждали 33 людини: одна отруїлася чадним газом. Уряд пообіцяв виплатити їм 300 тисяч гривень допомоги. Також для людей організували тимчасове житло – волонтери та рятувальники привезли їжу та необхідні речі у будівлю, яку раніше готували під можливу обсервацію. Причину такої масштабної пожежі ще встановлюють.



Уряд пообіцяв виплатити людям 300 тисяч гривень допомоги / Скриншот з відео

Величезна пожежа у Дворічанському районі, ймовірно, почалася із загоряння на звалищі. Звідти воно перенеслось до хвойного лісу. Найвищий рівень пожежної небезпеки на Східній Україні тримається вже 2 тижні.

Пожежа набула стрімкого поширення: понад 15 метрів в секунду. Навколо населених пунктів, які розташовані в лісовій смузі, не були створені відповідні мінералізовані смуги,

– розповів заступник голови ДСНСУ Олег Мільчуцький.

Попри погодні умови, поліція розслідує пожежі як умисне знищення майна, винним загрожує до 10 років ув'язнення.

Що відомо про пожежі у Дворічанському районі