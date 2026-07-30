"Всі – без винятку": Корецький доручив профільним відомствам невідкладно перевірити укриття

Профільні відомства невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян. Це стосується всіх відповідних об'єктів – без винятку.

Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що заявив Корецький стосовно перевірки укриттів?

Очільник уряду доручив перевірити стан укриттів профільним міністерствам, службам спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності.

Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей,

– сказав Сергій Корецький.

Прем'єр підкреслив, що на п'ятому році повномасштабної війни в українських містах не може взагалі виникати проблема з доступом до укриттів.

"Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", – резюмував глава Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, питання щодо укриттів виникли в українців на тлі масованої атаки, яка відбулася в ніч на 30 липня. Зокрема, у Києві багато людей жалілися, що їх не впускали до метро до офіційного оголошення повітряної тривоги, хоча інформація про можливу масовану атаку вже активно поширювалася. Окрім того, люди жалілися на штовханину та малу кількість місця в підземці.

Водночас у Київському метрополітені заявили, що після оголошення тривоги всі станції працювали як укриття і вхід для населення не обмежувався. Там також зазначили, що за офіційними даними, вночі на станціях метро перебували понад 56 тисяч людей.