Всі евакуаційні автобуси з Сум прибули до Лубен і рушають на Захід країни
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Через війну, яку почала Росія, мешканців різних міст і сіл евакуйовують з місць активних бойових дій. Зокрема з Сум. Звідти до Лубен прибули автобуси з врятованими людьми.
Евакуйовані мешканці Сум уже прибули на Полтавщину. З містечка Лубни автобуси з людьми відправляться далі.
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Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що автобуси з евакуйованими людьми з Сум поїдуть до західних областей України.
Всі евакуаційні колони із Сум прибули до Лубен і вирушили далі на Захід країни,
– зазначив Тимошенко.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів більше деталей евакуації. До Лубен прибули 3 колони автобусів. Дехто з евакуйованих вирішив залишитися на Полтавщині.
Евакуація мешканців Сум: дивіться відео
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