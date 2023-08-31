Всі, хто допомагає Росії проводити псевдовибори, будуть покарані, – політолог

СБУ завдала удару дронами по збору "голів виборчих комісій" на Запоріжжі і дала чіткий сигнал всім колаборантам – всі, хто допомагає Росії проводити псевдовибори, будуть покарані.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Детальніше про те, яка відповідальність чекає тих, хто працює на ворога, – у матеріалі.

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"У місті Кам'янка-Дніпровська, що на Запоріжжі, вирішили провести нараду "голів дільничних виборчих комісій" району. Окупанти пообіцяли надійну охорону у вигляді "кадирівців". Але організувати роздачу бюлетенів та кабінок для "голосування" не вийшло – безпілотники СБУ вдало відпрацювали і по "кадирівцях”, і по колаборантах. Вже видно, що "єдиний день виборів" стане далеко не єдиним днем "бавовни" для тих, хто буде працювати на ворога", – акцентує експерт.

Загородній підкреслює, що наявність у "виборчих" приміщеннях "кадирівців" і інших військових формувань перетворює їх на фактично військовий об'єкт, який є законною військовою ціллю для безпілотників.

"Ніяких "виборів в госдуму Росії" на окупованих територіях бути не може в принципі. І абсолютне право України – ці незаконні вибори зривати та карати їх організаторів. Всі обіцянки, які Росія дає колаборантам, розлітаються на дрібні уламки від прильотів", – вважає політолог.

Тим, кого втягнули в організацію цих виборів, я не заздрю. Росія завжди кине, а СБУ рано чи пізно дістане. А списки всіх організаторів у служби 100% є. Тому, як каже голова СБУ Малюк: "Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть". Ті, хто хотів організувати вибори в окупованому місті Кам'янка-Дніпровська, могли б це підтвердити, однак здатись в СБУ вже не встигли. У інших такий шанс поки є,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вдалий удар беспілотників СБУ по збору "голів виборчих комісій" на Запоріжжі, яких охороняли "кадирівці".