Всі країни Заходу мають зрозуміти, що Путін може знищити світ

Як би країнам НАТО не хотілося вмішуватись у війну Росії з Україною, наслідки їхнього "занепокоєння" можуть вразити всю Європу. Керівництво України постійно каже про необхідність закриття небо, але союзники уникають різких кроків.

У США та Європі кажуть, що така допомога Україні нібито може призвести до прямих боєзіткнень між Росією та НАТО, побоюються застосування ядерної зброї. Однак при цьому західні політики "забувають" про надзвичайну радіаційну загрозу без застосування Путіним прямих ударів.

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Обстріл Запорізької АЕС має показати всім, наскільки далеко готові зайти росіяни.

Росія випереджає світ на три кроки

Як зазначають у розвідці, окупанти цілком свідомо захопили як Чорнобильську АЕС, так і Запорізьку, аби шантажувати всіх ядерною зимою. Той факт, що ймовірний вибух може знищити саму Росію, Путіна не цікавить. Він вважає, що небо над атомними електростанціями та територіями біля них – вдале прикриття окупаційної армії від ЗСУ.

Російські літаки пролітають над АЕС та звідти обстрілюють українських військових та мирне населення. При цьому наші ППО реагувати на таку ціль не можуть. Але будь-яка несправність літака здатна спричинити катастрофу по всьому світу.

Те саме стосується й обстрілів атомних об'єктів російсько-терористичними військами. До війни в Європі вважали, що Росію не треба відключати від SWIFT, намагалися зберегти "Північний потік – 2", розповідали про дружбу з Путіним. Робили це вони аж доки не стало занадто пізно, оскільки загрози санкціями не зупинили віроломний напад Путіна. Лише майже через тиждень після початку війни європейські та світові лідери змогли узгодити відключення банківської системи від SWIFT, але фактично це зроблять лише всередині березня. І це показує, наскільки у Європи не було плану "Б", наскільки путінське лобі за всі ці роки було міцним. Фактично кремлівські військові злочинці перетнули взагалі всі червоні лінії, а Захід продовжує сподіватись на те, що чергової біди не станеться.

Закрите небо – сувора необхідність для світу

Фактично кожен день затримки закриття неба, передачі Україні бойових літаків, введення миротворчих сил чи інших реально дієвих способів зупинити Путіна призводить до збільшення шансів на радіаційну катастрофу. Станом на 4 березня ворог контролює вже 2 із 15 атомних об'єктів України. І хоча ця кількість може здаватися малою, насправді ж це найважливіші стратегічні станції. Будь-який серйозний вибух у Чорнобильській зоні може знищити половину Європи. Аварія в Енергодарі може бути у 10 разів більш жахливою, аніж катастрофа на ЧАЕС у 1986 році, і сховатися від її наслідків не зможуть ані європейці, ані американці. Те саме стосується й інших ядерних сховищ та атомних електростанцій, що працюють в Україні.

Керівництво НАТО, політики ЄС та інших цивілізованих країн мають усвідомити, що росіяни не зупиняться ні перед чим. Тому відступати вже нема куди. Росія вже шантажує світ ядерною війною, вже обстрілює українські АЕС. У випадку невтручання у ситуацію потім може бути занадто пізно.