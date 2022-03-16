Всі олігархи – обслуга Путіна, – у МВС припустили, чи можливий "двірцевий переворот" у Кремлі

Протягом останнього року Володими Путін різко обмежив коло свого спілкування. Він перебуває у бункері, адже у нього патологічний страх перед можливими захворюваннями.

Через це його найближче оточення складають буквально 5 – 6 людей на чолі з Юрієм Ковальчуком. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Путін знайшов собі "великого друга". Тобто вони разом обговорюють історію "повторення" Другої світової війни, "великої Росії" та інших дурниць", – розповів радник міністра.

Чи можливий "двірцевий переворот"

За словами Денисенка, деякі особи з оточення Путіна вже починають нарікати на наслідки війни в Україні.

Усі олігархи наразі, так само як і увесь вищий політичний бомонд, від Геннадія Зюганова до В'ячеслава Володіна – це насправді обслуга Путіна. Їм багатьом не подобається те, що відбувається,

– зазначив радник міністра.

Однак поки не дуже віриться, що у Кремлі відбудеться "двірцевий переворот" й умовні "Дерипаски" чи "Бардашови" почнуть фінансувати когось, щоб знищити Путіна.

Денисенко припустив, чи можливий двірцевий переворот у Кремлі: дивіться відео