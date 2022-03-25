Всі поховались "у норах", – ветеран війни Остальцев про ДРГ у Києві

В умовах війни в Україні діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. У Києві більшість таких осіб вже поховалися "у норах".

Про це розповів ветеран російсько-української війни на Донбасі Леонід Остальцев в ефірі 24 каналу.

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"Вони (ДРГ – 24 канал) зараз усі поховалися у норах. Вони бачать, що у Києві усе працює й розуміють, що на будь який їхній прояв, як потенційної ДРГ, реакція буде миттєвою. Буде знищення без варіантів", – зазначив ветеран.

Однак громадянам потрібно бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб.

Як виявити ДРГ

Повідомити про виявлені ДРГ можна: в офіційному чат-боті СБУ – @stop_russian_war_bot; за номером 102; за контактними телефонами Тероборони ЗСУ у вашому регіоні.

Ідентифікувати диверсійно-розвідувальні групи нелегко, адже вони часто намагаються "влитися" у навколишнє середовище. Однак вони мають кілька ознак:

чітко виражений російський акцент;

погане орієнтування на місцевості;

намагання з'ясувати розташування якихось об'єктів чи напрямків руху;

фото- або відеофіксація місцевості;

прохання надати мобільний телефон, щоб зробити дзвінок.



Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу

Остальцев розповів про ДРГ у Києві: дивіться відео