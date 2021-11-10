Всі померлі є невакцинованими, – Зеленський до тих, хто не робить щеплення

Володимир Зеленський звернувся до українців через ситуацію з коронавірусом. Президент закликав вакцинуватися, адже це може врятувати життя.

Глава держави звернув увагу на те, скільки українців, які станом на 10 листопада хворіють коронавірусом, є невакцинованими. Цей показник сягає аж 93%.

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Зеленський зауважив, що вакцинація зменшує ризики смерті від штаму коронавірусу Дельта в 11 разів. Водночас навів у приклад Німеччину та Велику Британію, де кількість летальних випадків зменшилася у 12 разів, якщо порівнювати з весною. Політик наголосив, що 9 листопада всі померлі від COVID-19 в Україні були невакцинованими.

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