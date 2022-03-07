Всі українські АЕС працюють в штатному режимі

Вранці 7 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Потужність чотирьох АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався. Він перебуває у нормі.

Важливо Думаю, про це можна говорити, – Умланд припустив "закрите небо" над АЕС України

АЕС посилено контролюють

Через війну Енергоатом посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок.

Під посиленим наглядом:

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій,

периметри захищених зон і прилеглих територій,

особливо важливі об'єкти АЕС за межами їхніх захищених зон.

Що із Запорізькою АЕС

Запорізька АЕС наразі перебуває під повним контролем російських окупантів. На станції працює український персонал, який фахово намагається максимально забезпечити безпечну роботу ядерних об'єктів. Працівники станції мусять усувати наслідки обстрілів росіян. Наразі в роботі перебувають 2 енергоблоки ЗАЕС. Інші – у стані ремонту або холодного зупинення.

На ЗАЕС є загрози

Окупанти змушують керівництво ЗАЕС всі дії узгоджувати з ними. Важливо наголосити, що на станції є озброєні російські військові, які взагалі не знають, що таке безпечне поводження з високотехнологічними ядерними установками. У цьому полягає особлива небезпека.



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