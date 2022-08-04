Мінцифри хоче забезпечити інтернетом усі укриття в Україні: фото презентації ініціативи

У Мінцифри презентували всеукраїнську ініціативу "Wi-Fi в укриттях". Через війну якісний інтернет необхідний не лише над землею, а й під землею.

Про виклики, які постали перед телеком-фронтом, розповіли віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров, а також директор Директорату цифрової трансформації МОН Дмитро Завгородній. Пресконференцію вони провели в укритті однієї з шкіл, аби показати, як все працює, інформує 24 канал.

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Ціль – аби з 1 вересня діти могли безпечно вчитись

Мета Міністерства освіти і науки та Мінцифри – зробити все, аби з 1 вересня стартував максимально якісний та безпечний освітній процес. Саме тому швидкісний інтернет має бути в усіх укриття шкіл, дитсадків, училищ та університетів країни.

Федоров наголосив, що у найближчі місяць – два ця ініціатива охопить усі 100% шкіл, які матимуть готові бомбосховища.

Михайло Федоров / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зараз від партнерів ми отримали 3,5 тисячі роутерів, найближчим часом будемо отримувати ще партії. Отож, в нас є всі ресурси, аби підключити всі школи, у яких є обладнані бомбосховища,

– уточнив Федоров.

Технологічно ініціативі допомагають компанії з різних сфер телекомунікацій та інтернет-магазини. Все обладнання, яке отримали до сьогодні, надходило безкоштовно.

Школи отримають комп'ютерне обладнання

Важливо, уточнили в МОН, це забезпечити школи та вчителів, зокрема, комп'ютерною технікою.

Минулого року було закуплено понад 62 тисячі ноутбуків, які розподілили між школами. Цього року плануємо не меншу кількість комп'ютерів отримати безкоштовно. Маємо вже домовленість з компанією Google,

– додав Завгородній.

Дмитро Завгородній / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Заявку від навчального закладу можна залишити на сайті

Спеціально, уточнив віцепрем'єр, запускають сайт, де можна буде залишити заявку від конкретного навчального закладу. Також можна буде зв'язатись щодо інтернету через місцеві освітні департаменти. Координуватимуть роботу через МОН та Мінцифри.

Презентація з ініціативи "Wi-Fi в укриттях" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Навчання під час війни: коротко

У Міносвіти припустили, що школи з 1 вересня можуть навчатись у кілька змін. Проте це стосуватиметься не всіх навчальних закладів.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що зараз усі рішення ухвалюються відповідно до того, чи зможе школа гарантувати безпеку учнів.

Очна форма навчання відновиться лише в тих навчальних закладах, які мають надійне та обладнане укриття.

Наразі в Україні триває аудит.

Дізнайтесь у відео, що зараз відбувається на фронті: