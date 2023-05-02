Командування Сил ТРО спростувало фейк ворога про загибель Ігоря Танцюри

Російські окупанти поширили фейк про загибель Ігоря Танцюри. На щастя, інформацію спростували у командуванні Сил ТРО. Там наголосили, що не варто зважати на "вкиди" російських загарбників.

Фейк поширив Євгеній Прігожин – ватажок вагнерівців. Він заявив, що Танцюра загинув під Бахмутом. Денис Зелінський – речник Сил ТРО – спростував інформацію у коментарі 24 Каналу.

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Всі – живі, всі – здорові. Командування спростовує ворожий вкид,

– наголосив Зелінський.

Він додав, що не варто зважати на російські фейки. Ворог веде активну інформаційну війну, тому потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Росіяни брешуть про "протистояння" Зеленського та Залужного

Російські окупанти постійно запускають інформаційно-психологічні операції. Водночас виходить це у ворога недолуго й не має жодного ефекту. Цього разу ворог бреше про начебто "протистояння" між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Запустили фейк 29 квітня.

"Пропагандисти продукують фейки про їх "конфлікт" і поширюють наратив про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента", – розповіли у Центрі.

Центр стратегічних комунікацій спростував цю інформацію. Там наголосили, що ворог хоче спровокувати паніку серед українців.