Всі парламентські фракції збираються у своїх ресторанах, – політолог про скандал з Тищенком

Журналісти Bihus.info опублікували розслідування, з якого стало відомо, що попри карантин ресторан Миколи Тищенка "Велюр" працює та приймає VIP-клієнтів. Сам нардеп сказав, що це такий собі штаб, де вони працюють над "покращенням Києва".

Попри те, що "слуга народу" має понести відповідальність за порушення карантину, не варто забувати, що у Києві є ще десятки підпільних ресторанів, де збираються представники й інших партій. Таку думку у коментарі 24 каналу всиловив політолог Володимир Фесенко.

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На його думку, відповідальність за порушення має бути для всіх.

"В Києві працюють підпільно десятки ресторанів, десятки – якщо не сотні – перукарень, барбершопів. У нас як в роки "сухого закону". Заборона є, але підпільно, кажуть, навіть казино працюють. Не єдиний Тищенко, думаю, порушує закон", – зазначив політолог.

Я відкрию для вас невелику таємницю, збираються в своїх ресторанах і "ОПЗЖ", і "ЄС", і "Голос", і "Батьківщина". Всі парламентські фракції, думаю, збираються – але в своїх ресторанах, які близькі до конкретних членів партії. Тому, я думаю, якщо робити сюжет, то треба по всіх партіях пройтися,

– підкреслив Фесенко.

Також він додав, що позиція нардепа зі "Слуги народу" Гео Лероса щодо Тищенка – це не є позиція всієї партії. "Хоча, на мою думку, фракція має відреагувати досить критично", – наголосив політолог.

Народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що Микола Тищенко має скласти мандат. За його словами, Тищенку дозволено абсолютно все, тому що він є кумом Андрія Єрмака.

Що відомо про скандал з рестораном Тищенка

Журналісти Bihus.info опублікувало розслідування, де показали, як попри карантин до ресторану "Велюр" нардепа від "Слуги Народу" Миколи Тищенка приходять VIP-гості.

Серед відвідувачів зафіксували народного депутата Антона Яценка, депутата від "Слуги Народу" Олександра Кабанова — останній зустрічався в ресторані з Віталієм Кисілем з компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова. Також до закладу приїздив помічник депутата від "Слуги Народу" Олександра Мережка Павло Куфтирєв (його бачили упродовж трьох днів), який, зокрема, є ще главою федерації шахів Києва.

Сам Тищенко зазначив, що "Велюр" працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.

Згодом нардеп змінив свою позицію щодо карантину і виступив за відкриття ринків, невеликих кафе, кондитерських і ресторанів. Він зазначив, що правила повинні бути одні для всіх, водночас необхідним є і контроль влади. На цьому тлі він у інстаграмі звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля.

Дивіться відео розслідування "Наші гроші" від Bihus.info про ресторан Тищенка: