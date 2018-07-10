Всі українські тенісистки покинули дорослий Wimbeldon-2018

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її напарник Ніколя Маю програли дуету Едуара Роже-Васслен і Андреа Главачкова в двох сетах і вилетіли в другому раунді міксту Wimbeldon.

Пара українки не змогла взяти у суперників жодного гейму на їх подачі, програвши обидві партії з однаковим рахунком – 3:6, 3:6. Тенісисти провели на корті 64 хвилини.

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Без боротьби вибула з турніру в міксті і українка Людмила Кіченок, яка також повинна була грати у другому колі. Її партнер Артем Сітак з Нової Зеландії провів чотиригодинний матч в класичному парному розряді, вийшов в чвертьфінал і відмовився від змагань змішаних пар.

Тепер на Wimbeldon-2018 Україну представляє лише юна киянка Вікторія Дема, яка в другому раунді юніорського турніру зустрінеться з американкою Алексою Ноєль.

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