Всіх поклали: у Києві біля Берестейської ЗСУ знищили танк і 2 вантажівки ворога

У столиці активно відбуваються бойові дії. Збройні сили дають потужний опір противнику.

Українські захисники біля Берестейської знищили танк. А також – 2 вантажівки ворога.

Читайте також Боротьба за Київ: одну зі станцій метро у Києві закрили зсередини на гермозатвори

"Все спокійно, всіх поклали", – мовиться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

У столиці тривають активні бої. Тому у МВС попросили киян залишатися вдома.

Повний текст публікації:

На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали.