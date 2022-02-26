Всіх поклали: у Києві біля Берестейської ЗСУ знищили танк і 2 вантажівки ворога
26 лютого 2022 , 06:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ЗСУ
У столиці активно відбуваються бойові дії. Збройні сили дають потужний опір противнику.
Українські захисники біля Берестейської знищили танк. А також – 2 вантажівки ворога.
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"Все спокійно, всіх поклали", – мовиться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
У столиці тривають активні бої. Тому у МВС попросили киян залишатися вдома.
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На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали.