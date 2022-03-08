Всіх тяжкохворих перевозимо у західні регіони України, – Ляшко

Усіх тяжкохворих людей, які опинилися в зоні бойових дій, зараз доправляють на західні регіони України, де їм надають необхідну допомогу.

Це стосується онкохворих, людей, яким необхідний гемодіаліз тощо. Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Важливо Медиків вистачає, але вони працюють до повного виснаження, – Ляшко

Ми доставляємо тяжкохворих із зон бойових дій на захід нашої країни, де організовані пункти, які забезпечують лікування,

– сказав Віктор Ляшко.

Попри це, є проблема з вивезенням важкохворих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Окупанти постійно "зривають" зелені коридори.

Якщо людина не може отримати належну допомогу в Україні, то її можуть відправити у закордонні медичні заклади. Для цього в МОЗ створили спеціальну комісію, яка розглядає кожен конкретний випадок.

Він додав, що Україна співпрацює з провідними клініками світу, де готові приймати важкохворих дітей та дорослих, які не можуть отримати лікування через бойові дії.

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