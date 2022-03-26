У всіх західних областях України повітряна тривога

26 березня 2022 , 21:15
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У 8 західних регіонах України повітряна тривога. Просимо мешканців цих областей негайно перейти в укриття.

Наголосимо, що це не навчальна тривога. Радимо поставитися до ситуації серйозно й перейти в безпечне місце.

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У яких регіонах України повітряна тривога:

  1. Івано-Франківська область,
  2. Волинська область,
  3. Львівська область,
  4. Чернівецька область,
  5. Закарпатська область,
  6. Рівненська область,
  7. Тернопільська область,
  8. Хмельницька область.

 

Автор: Анастасія Кушпіт