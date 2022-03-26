У всіх західних областях України повітряна тривога
26 березня 2022 , 21:15Читать новость на русском
У 8 західних регіонах України повітряна тривога. Просимо мешканців цих областей негайно перейти в укриття.
Наголосимо, що це не навчальна тривога. Радимо поставитися до ситуації серйозно й перейти в безпечне місце.
До теми Приблизно за 10 кілометрів від Луцька силами ППО збили безпілотник, – ОВА
У яких регіонах України повітряна тривога:
- Івано-Франківська область,
- Волинська область,
- Львівська область,
- Чернівецька область,
- Закарпатська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область.