Вслід за Польщею: з 27 квітня Росія зупиняє постачання газу і до Болгарії

Сьогодні, 26 квітня, російський "Газпром" проінформував болгарську газову компанію "Булгаргаз" про припинення постачання газу. Країни розірвуть попередні договори з 27 квітня.

Як зазначили у міністерстві енергетики Болгарії, наразі країна пропрацьовує варіанти альтернативних постачальників енергоресурсу. У відомстві наголосили, що країні не доведеться обмежувати споживання газу.

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У заяві міністерства наголошують, що Болгарія повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагалися за контрактом. Вони додали, що перерахування погоджених сум відбувалося своєчасно, суворо та відповідно до пунктів договору.

Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, який передбачає використання спецрахунків у російських банках, не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії.

Вранці 27 квітня із заявою щодо поточної ситуації виступить міністр енергетики Олександр Ніколов.

, 26 квітня польська газова держкомпанія PGNiG повідомила , що ТОВ "Газпром експорт" припинить постачання російського газу до Польщі 27 квітня. Утім польські імпортери скорочували прийом газу з Росії впродовж усього квітня. Зараз країна має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають її безпеку.

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