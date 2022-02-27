Всього за кілька днів: Польща прийняла майже 190 тисяч біженців з України

27 лютого 2022 , 14:40
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Джерело:

канцелярія прем'єр-міністра Польщі

24 лютого 2022 року Росія почала віроломну війну проти України. Останні кілька днів українські захисники чинять шалений опір. Проте складна ситуація в країні змусила багатьох виїхати за кордон.

Сусідні з Україною країни активно приймають біженців. 

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Польща приймає біженців  

Польща є однією з країн, яка активно допомагає Україні у різних напрямках. Зокрема, з початку російської війни проти України саме Польща прийняла 187 тисяч людей. Кордон з сусідньою державою перетинають біженці незалежно від їхньої національності. 

Крім того, у Польщі з 26 лютого почали діяти спеціальні пункти допомоги для українців. Більше актуальних новин: 

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Автор: Віта Свірневська