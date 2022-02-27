Всього за кілька днів: Польща прийняла майже 190 тисяч біженців з України

24 лютого 2022 року Росія почала віроломну війну проти України. Останні кілька днів українські захисники чинять шалений опір. Проте складна ситуація в країні змусила багатьох виїхати за кордон.

Сусідні з Україною країни активно приймають біженців.

На часі Літаки Су-34 перебазували з-під Москви у білоруські Барановичі

Польща приймає біженців

Польща є однією з країн, яка активно допомагає Україні у різних напрямках. Зокрема, з початку російської війни проти України саме Польща прийняла 187 тисяч людей. Кордон з сусідньою державою перетинають біженці незалежно від їхньої національності.

Крім того, у Польщі з 26 лютого почали діяти спеціальні пункти допомоги для українців. Більше актуальних новин:

Німеччина різко змінює свою політику. Зокрема, канцлер Олаф Шольц повідомив про надання збої Україні та відмову від російського газу.

Україна дає можливість російським окупантам повернутися додому живими. Про умови розповіли у Генштабі ЗСУ.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.