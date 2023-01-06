У Львові встановили традиційного різдвяного Дідуха: цього року він має висоту 4 метри

Перед Різдвом 6 січня у Львові урочисто встановили різдвяного Дідуха. Це традиція львів'ян упродовж багатьох років, але вперше її порушила повітряна тривога.

Повітряна тривога у Львові тривала від 12:47 до 14:38. Поки вона була оголошена, міський голова Львова Андрій Садовий разом із дітьми колядували в укритті. Після відбою у місті розпочали установлення головного Дідуха міста.

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"Дідух до хати – вся нечисть з хати": як у Львові встановлювали Дідуха

Після відбою тривоги під коляду мер Львова Андрій Садовий разом з дітьми, депутатами, військовими, почесними громадянами міста та переселенцями вирушили із площі Ринок на площу Яворського, де й встановили головного Дідуха міста.

Дуже часто в нас кажуть: "Дідух до хати – вся нечисть з хати". Кожен собі уявляв нечисть по-своєму. Зараз ми всі знаємо, як виглядає нечисть. Вона навіть сьогодні хотіла нам завадити, і довелося дві години просидіти в укритті, але наші традиції перемагають, як би ворог не старався. Ми завжди встаємо, йдемо вперед і перемагаємо,

– сказав Садовий.

У Львові встановили головного Дідуха: фото Роман Балук

Один Дідух подарували меру тимчасово окупованого Скадовська

Також на відкриття різдвяного Дідуха Львова був мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв. Андрій Садовий подарував йому Дідух як символ передачі традицій нашого міста. Довжина цього Дідуха – 1 метр. Мер Львова зауважив, що хоч цього року майже немає такої радості, як завжди на свята, він вірить що кожен українець має це світло та любов всередині себе.



Садовий вручив Дідух меру Скадовська / фото Роман Балук

Зараз я в руках тримаю зменшену копію нашого міського Дідуха і хочу його подарувати меру Скадовська. Скадовськ зараз знаходиться в окупації, але ми віримо, що дуже швидко наші війська його повернуть. І вже наступного року ви нам зі Скадовська передасте свого скадовського Дідуха,

– сказав Яковлєву Андрій Садовий.

Головний Дідух Львова традиційно до свят готують майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Його висота – майже 4 метри. Він складається з декількох десятків маленьких Дідухів.