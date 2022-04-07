Встановимо кожного, хто причетний до звірств у Бучі та інших містах, – СБУ

Російські загарбники за час окупації міст та сіл на Київщині відзначилися масовими звірствами щодо цивільного населення. Служба безпеки України пообіцяла, що кожен причетний до цього буде покараний.

Загалом слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах Київської області. Саме на ці міста та села припав основний масив воєнних злочинів Росії.

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Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства.

При цьому слідчі збирають докази причетності до цього не лише окупантів, але й українських колаборантів які допомагали їм в цьому. Після того, як було опитано майже 2 тисячі осіб, які стали свідками цих звірств, вдалося вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з російськими покидьками.

Окрім того, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції.

Варто відзначити, що російські загарбники залишили по собі не лише зруйновані будинки, але й чимало вибуховий пристроїв. Їх зараз виявляють та вилучають.

Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.

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