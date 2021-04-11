Вони просто вставали і виходили, – Резніков про реакцію росіян на деокупацію Криму

Протягом 7 років з часу початку російської агресії українські перемовники могли вести розмову лише про Донеччину та Луганщину. За словами Олексія Резнікова, не слід забувати, що наступ Росії почався саме з Криму.

Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій розповів в інтерв'ю. На будь-які спроби підняти питання окупованого півострова росіяни реагували однозначно та категорично.

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Вони (росіяни – 24 канал) просто вставали і виходили з кімнати. Вони були перелякані, у них інструкція навіть така була: жодної розмови про Крим,

– наголосив Резніков.

Україна не змирилась з втратою Криму

За словами урядовця, це була плата українських перемовників за зменшення ескалації на Донбасі. Начебто через це світ почав думати, що Україна могла змиритись з втратою Криму.

Сьогодні офіційна Україна принципово змінює курс і починає говорити про те, що Крим є українським, ми його ніколи не подаруємо,

– додав Резніков.

Доказом цього є створення "Кримської платформи". Цей майданчик дає можливість приєднатись до обговорення проблеми лідерам багатьох країн.

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Як зазначив Резніков, формат роботи "Кримської платформи", її компетенцію напрацюють учасники. Росіяни тоді зрозуміють, що це партнерство, з яким не можна не рахуватись.