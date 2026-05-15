Росія планує втягнути Білорусь до нової агресії: Зеленський назвав напрямки

Росія намагається залучити Білорусі до ведення війни проти України, керівництва обох країн уже проводили відповідні зустрічі задля того, аби переконати Мінськ долучитися до агресії.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

Як Росія намагається вплинути на Білорусь?

Президент заявив, що Росія продовжує намагатися залучити Білорусь у війну проти України. Нещодавно російська сторона провела додаткові контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати його підтримати нову агресію.

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі,

– написав він.

За його словами, Київ поінформований про зміст контактів між Росією та Білоруссю стосовно можливого залучення Мінська до нових агресивних дій проти України, яка, як наголосив президент, захищатиме себе та своїх громадян.

Також Володимир Зеленський запевнив, що доручив Силам оборони та безпеки посилити відповідний напрямок та підготувати план реагування, який мають розглянути на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

До речі. Колишній начальник СБУ Іван Ступак повідомляв у коментарі 24 Каналу, що у разі вторгнення Білорусі на територію України, Київ паралізує економіку ворожої країни, знищивши їхні нафтопереробні заводи.



На його думку, залучення білоруської сторони у війну принесе негативні наслідки як для Мінська, так і для Москви. Але всерйоз загрозу розглядатимуть після стягнення до кордону 5 тисяч військовослужбовців і більше.