Вступ до ЄС не можна зробити прискореним, – Клімкін пояснив, чому це не зрада

Можна очікувати прискорену процедуру розгляду Єврокомісією заявки України щодо ЄС. Проте власне вступу наразі, ймовірно, не буде.

Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат та ексглава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що процедури прискореного прийняття у ЄС не буде, але розганяти з цього зраду не варто.

Зверніть увагу Процедури прискореного прийняття звісно не буде І я це казав, не потрібно з цього розганяти зраду

"Вступ до ЄС не можна зробити прискореним лише на основі політики. ЄС – це бюрократична організація", – сказав Павло Клімкін.

За його словами, у Євросоюзі діятимуть бюрократично не на 100%, але значною мірою. Наразі потрібно, щоб швидко розглянули за прискореною процедурою заявку України в Єврокомісії і потім визначили план.

Я вважаю, що це, звісно, не перемога, будемо чесними. Але точно не зрада. Реально початок шляху. У нас буде багато роботи, шлях до ЄС – непростий, будуть непрості компроміси для України,

– заявив Павло Клімкін.

У ЄС не хочуть дратувати Путіна, – Клімкін

Те, що Україні кажуть, що вона вже належить до європейської родини – це просто інше формулювання для європейської перспективи.

"Деякі лідери ЄС зараз знову не хочуть дратувати Путіна. Згадують 2013 – 2014 роки. Вони не хочуть, щоб це було використано путінським режимом як ще одна ескалація", – зазначив дипломат.

Результат саміту – точно не поразка, наголосив він. Процес вступу до Європейського Союзу може тривати роками, оскільки Україні потрібно приймати законодавство ЄС – це понад 30 важливих секторів.

Клімкін про Україну в ЄС: дивіться відео