Макрон також підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фінляндія та Швеція дедалі ближче наближаються до вступу в НАТО. Президент Франції Еммануель Макрон 13 серпня також підписав ратифікаційні протоколи про приєднання обох країн до Альянсу.

Раніше аналогічні документи підписав президент США Джозеф Байден. Він також виступив із промовою, у якій закликав інші держави, які входять до НАТО, якнайшвидше схвалити вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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Макрон також підписав ратифікаційні протоколи на вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

Парламент Франції 2 серпня прийняв протокол про ратифікацію приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Вже через 11 днів Макрон його підписав.

Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед обличчям поточної загрози з боку їхніх безпосередніх сусідів і зробить значний внесок у колективну позицію та нашу Європейську безпеку, враховуючи можливості цих двох партнерів,

– мовиться в повідомленні Єлисейського центру.

Зауважте, що Швеція та Фінляндія відмовилися від традиційного нейтралітету через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну.

Під час ухвалення протоколів парламентом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що їх вже "ратифікували 20 союзників". Обом країнам потрібні голоси усіх тридцяти держав-членів НАТО.

Проте Туреччина протягом тривалого часу погрожувала проголосувати проти їхнього вступу. Вона звинувачує скандинавські країни в доброзичливості до Робітничої партії Курдистану (РПК) та її союзників, яких Анкара вважає терористичними організаціями.

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