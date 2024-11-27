Вступ військ КНДР у війну загрожує не тільки Україні, – Блінкен

Росія залучила до війни проти України військових із північної Кореї. Держсекретар США висловився з цього приводу.

Ентоні Блінкен сказав, що залучення північнокорейських військ до війни з Україною, а також серйозне поглиблення співпраці між Росією й КНДР є загрожує безпеці не лише України, але й для цілої Європи, а також Індо-Тихоокеанського регіону. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Це викликає занепокоєння

Блінкен підкреслив, що питання безпеки Євроатлантичної спільноти та країн Індо-Тихоокеанського регіону зараз практично поєдналися. За словами Блінкена, взаємини КНДР та Росії є "двостороннім рухом", адже обидві сторони співпрацюють.

Ми бачимо, що зараз робить Північна Корея для Росії, коли надсилає війська в Україну, але ми також уважно стежимо за тим, що Росія робить та може зробити для КНДР, включно з потенційним посиленням її ракетного та ядерного потенціалу,

– пояснив держсекретар США.

Блінкен також повторив, що країни G7 підтвердили наміри непохитної підтримки України до кінця 2025 року та ефективно розподілили між собою обов'язки.