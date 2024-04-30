Столтенберг назвав основну перешкоду для вступу України в НАТО

Єнс Столтенберг відвідав Україну. Генсек НАТО пояснив, чому нашу державу досі не запросили до Альянсу.

Столтенберг разом із Володимиром Зеленським зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Один з українських військових попросив гостя назвати перешкоду, яка стоїть на шляху приєднання України до Альянсу, передає 24 Канал.

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Немає одноголосся

Генсек відповів, що усі союзники погоджуються, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, і що потрібно рухатися до цієї мети. Українські військові повинні працювати багато для того, щоб бути повністю взаємосумісними, відповідати всім натівським стандартам на момент появи політичного рішення.

Столтенберг пояснив, чому Київ досі не запросили в Альянс. За його словами, для такого кроку потрібна не проста більшість, а згода усіх 32 союзників. Однак, на цей момент такої згоди немає.

Раніше генсек зазначав, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року, запрошення не буде. Втім, він висловив сподівання, що рано чи пізно це трапиться, коли настане "правильний час".

Водночас Столтенберг вважає, що між країнами НАТО та Україною повинні бути довгострокові та серйозні домовленості, які змусять Москву усвідомити, що їй не вдасться перемогти ані сьогодні, ані завтра.

Україна на це заслужила

Своєю чергою президент Зеленський висловив сподівання, що Україна незабаром може отримати запрошення до Альянсу, зокрема, на саміті у Вашингтоні. Цю подію глава держави назвав знаковою. Адже вона може стати моментом сили для Альянсу, або навпаки.

Президент наголосив, що Україна заслужила на запрошення захистом спільних цінностей і своєю боротьбою.

Втім, Зеленський визнає, що про повноправне членство нашої країни в НАТО в умовах війни не може йтися.

Нагадаємо, що зараз триває підготовка до Саміту миру, який пройде в середині червня у Швейцарії. Крім того, Україна та США готують двосторонню безпекову угоду на 10 років.