Вступ у НАТО та угода про копалини: Трамп зробив низку заяву про Україну
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зробив низку заяв, які стосуються України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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"Я думаю, він дотримає свого слова… я знаю його вже давно", – заявив Трамп. Довіряй, але перевіряй, назвемо це так... Ви ніколи не знаєте, що отримаєте… Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона буде тримається, На запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав?" Трамп не думає, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода. Забезпечити безпеку в Україні – це найлегша частина, угода – найскладніша частина, Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди. Дональд Трамп заявив Кейру Стармеру, що мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, і що Сполучені Штати провели хороші переговори з обома країнами. Ми, звичайно, будемо намагатися повернути якомога більше землі для України, але вступу України до НАТО не буде
Трампа запитали, що він буде робити, якщо Путін порушить мирну угоду
– Трамп про потенційну мирну угоду.
– наголосив Трамп.
Трамп прокоментував угоду про корисні копалини
Трамп заявив, що мирна угода з Україною просунулася вперед
Трамп прокоментував можливість вступу України в НАТО
"Я думаю, він дотримає свого слова… я знаю його вже давно", – заявив Трамп.
Довіряй, але перевіряй, назвемо це так... Ви ніколи не знаєте, що отримаєте… Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона буде тримається,
На запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав?"
Трамп не думає, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода.
Забезпечити безпеку в Україні – це найлегша частина, угода – найскладніша частина,
Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди.
Дональд Трамп заявив Кейру Стармеру, що мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, і що Сполучені Штати провели хороші переговори з обома країнами.
Ми, звичайно, будемо намагатися повернути якомога більше землі для України, але вступу України до НАТО не буде