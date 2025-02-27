Вступ у НАТО та угода про копалини: Трамп зробив низку заяву про Україну

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зробив низку заяв, які стосуються України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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