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24 Канал Новини світу Вступ у НАТО та угода про копалини: Трамп зробив низку заяву про Україну
27 лютого, 20:33
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Вступ у НАТО та угода про копалини: Трамп зробив низку заяву про Україну

Ярослав Погончук

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зробив низку заяв, які стосуються України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters

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21:14, 27 лютого

Трампа запитали, що він буде робити, якщо Путін порушить мирну угоду

"Я думаю, він дотримає свого слова… я знаю його вже давно", – заявив Трамп.

20:39, 27 лютого

Довіряй, але перевіряй, назвемо це так... Ви ніколи не знаєте, що отримаєте… Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона буде тримається,
– Трамп про потенційну мирну угоду.

20:35, 27 лютого

На запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав?"

20:34, 27 лютого

Трамп не думає, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода.

Забезпечити безпеку в Україні – це найлегша частина, угода – найскладніша частина,
– наголосив Трамп.

20:34, 27 лютого

Трамп прокоментував угоду про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди.

20:30, 27 лютого

Трамп заявив, що мирна угода з Україною просунулася вперед

Дональд Трамп заявив Кейру Стармеру, що мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, і що Сполучені Штати провели хороші переговори з обома країнами.

20:30, 27 лютого

Трамп прокоментував можливість вступу України в НАТО

Ми, звичайно, будемо намагатися повернути якомога більше землі для України, але вступу України до НАТО не буде