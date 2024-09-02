В кордонах 1991-го року, – Стефанішина окреслила план України щодо вступу до НАТО

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу як суверенна та незалежна держава в межах, що існували у 1991-му році. Інші варіанти нині не розглядаються.

За словами Стефанішиної, перед вступом до НАТО Україна буде вести перемовини з кожною з членів Альянсу. Наразі цей процес поки що закритий.

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Україна має план щодо вступу до НАТО

Журналісти запитали Стефанишину про вступ до НАТО "частинами", тобто територіями, які контролює Україна де-факто, на що вона відповіла, що не вважає, що Україна має пропонувати будь-які рішення до того, як союзники не запропонували членство в НАТО .

Таким чином, Україна буде уважно стежити за діями всіх союзників і проводитиме переговори з усіма 32 державами-членами НАТО.

Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991-го року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО,

– сказала вона.

Також Стефанішина підкреслила, що коли мова зайде про ратифікацію рішень про визнання України в НАТО, Київ повинен буде прийняти це до уваги, і процес буде прозорим.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", – підсумувала вона.