Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі серед країн-членів Альянсу немає одностайності щодо вступу України. Водночас він наголосив, що саме НАТО ухвалює рішення про прийняття нових членів.

Про це пише Handelsblatt.

Що Рютте сказав про вступ України до НАТО?

За його словами, Україна має перспективу вступу, однак наразі країни-члени не досягли згоди щодо цього питання.

НАТО виключно вирішує, хто може стати членом. Усередині альянсу є повна ясність щодо цього,

– наголосив генсек.

Окремо Марк Рютте прокоментував можливість обговорення членства України в НАТО під час переговорів із Росією.

Щоб спекулювати на тему таких переговорів, спочатку потрібні переговори,

– заявив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, Рютте вважає малоймовірним, що Україна зможе відновити контроль над усіма окупованими Росією територіями. На його думку, війна завершиться дипломатичними переговорами та укладенням мирної угоди, яка може передбачати компроміс. Водночас лише президент Володимир Зеленський та його уряд можуть вирішувати, на які умови погодиться Україна.

Генсек НАТО повідомив, що щотижня спілкується із Зеленським і захоплюється українським президентом. Також Рютте підкреслив важливість робочих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Навіть після завершення бойових дій Росія матиме численну армію, а США залишатимуться важливими для оборони Європи. Крім того, Рютте нагадав Зеленському про незамінність американської військової допомоги для України, але відмовився оцінювати домовленості Трампа й Путіна щодо імпорту російського дизельного пального.