Хабар за підтримку членства в НАТО: Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому гроші

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив чергову скандальну заяву про Україну. Вона стосується членства України у НАТО.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому гроші в обмін на підтримку вступу нашої держави в НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Україна вперше провела атаку на російські позиції лише роботизованими системами, – ISW

Як відреагував Фіцо

За словами прем'єра Словаччини, мовилось про 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Він також пояснив, що пропозиція про гроші нібито пролунала після того, як він сказав Володимиру Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро за транзит газу на рік.

Український президент запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, ​​я сказав: "Ніколи",

– підкреслив Фіцо.

Видання звернулося до прессекретаря Володимира Зеленського, щоб отримати коментар, чи справді президент України зробив таку пропозицію, але відповіді не отримало.