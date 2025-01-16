В Офісі Президента відповіли, чи є для України краща альтернатива, ніж НАТО

Для України вступ до НАТО є важливим зокрема через те, що це дасть їй гарантії безпеки на майбутнє в разі, якщо Росія захоче знову здійснити проти неї збройну агресію. Якщо нашій державі відмовлятимуть у членстві в Альянсі, тоді їй має бути запропонований інший механізм для стримування Кремля від нового нападу.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначив, що на прикладі США та Ізраїлю можуть бути передбачені двосторонні гарантії безпеки, але це все одно практично уявляє собою НАТО. Бо як тільки США втручаються в події на Близькому Сході, то до них відразу доєднуються Франція, Великобританія, країни Перської затоки в межах єдиної програми захисту неба Ізраїлю.

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Росію можна стримувати діями у відповідь

Подоляк пояснив, що стримуватиме Росію відновити після ймовірних переговорів та підписання мирної угоди бойові дії. Він окреслив 2 пункти:

Як тільки ворог атакуватиме повітряний простір України, то має бути передбачена система закритого неба і відбиття всіх його масштабних ракетно-дронових атак;

Якщо Росія спрямує будь-який засіб ураження в бік України, водночас у відповідь має полетіти співмірна кількість ракет з дальністю 500, 1000, 1500 кілометрів по спеціальних об'єктах на території Росії.

"Сьогодні ракетні бази, наприклад, у Румунії чи Польщі можуть працювати тільки завдяки тому, що навколо них створений колективний Альянс, коли до цих баз долучаються інструменти з різних країн. Наприклад, Patriot, які Польща не виготовляє", – озвучив Подоляк.

Радник глави ОПУ зауважив, що Росія буде розуміти тільки "логістику дій" на випадок, якщо вона почне атакувати територію України. Тоді, з його слів, виникає відповідне запитання.

Якщо є інструмент, коли всі зібрались і загалом розв'язують проблему нападу на країну, такий механізм існує, то який може бути інший механізм дієвої відповіді у випадку нападу Росії й не тільки проти будь-якої країни, яка входить в Альянс?,

– озвучив Подоляк.

Вступ до НАТО передбачатиме певні правила

Коли мовиться про НАТО, то, зі слів глави радника ОПУ, варто замислитись, чому Росія, яка є порушником міжнародного права, досі має неформальне право вето на рішення Альянсу.

"Наприклад, коли Україна говорить, що хоче бути членом НАТО, а Росія каже, що вона не може бути ним, тоді НАТО з цим погоджується. Але ж є певні умови, які країна має виконати, це умови до мілітарного компонента, а все інше (демократизація) – це трошки інше та не є обов'язковою вимогою для вступу в Альянс", – наголосив Подоляк.

НАТО, за слів радника глави ОПУ, це політична регламентна інституція. Якби Україна була членом Альянсу, то для неї, в тому числі для ЗСУ, передбачались би регламентні правила поведінки. А це, як зауважив Подоляк, як раз для Росії стало б гарантією, що Україна та її армія будуть поводити себе в межах визначених правил НАТО.