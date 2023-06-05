Україна заслуговує на дуже швидкий шлях у НАТО, – прем'єр Польщі назвав аргументи
Джерело:PAP
Матеуш Моравецький заявив, що Україна воює з Росією у інтересах НАТО. Саме через це вступ країни до Альянсу має бути максимально спрощений.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що Україна має право на максимально швидкий вступ у НАТО. Тим часом Київ все ще не отримав від Альянсу гарантій приєднання України до нього навіть після перемоги.
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Що відомо про позицію Польщі щодо вступу України в НАТО
Моравецький закликав держави, що не розташовані поруч з Росією, також підтримати Україну на шляху до Альянсу, який має бути максимально швидким. Він також вважає, що проблеми українського державного устрою зараз не є пріоритетними.
Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО,
– заявив голова польського уряду.
Тим часом Україна ще не отримала жодних гарантій швидкого вступу до НАТО після перемоги. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує почути такі запевнення у Вільнюсі. В іншому ж випадку він не бачить причини приїздити на саміт.
"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО й Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", – повідомив Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони.
Які перспективи вступу України до НАТО
- Михайло Подоляк переконаний, що після перемоги Україна дуже швидко опиниться у НАТО. На це є чотири причини, серед яких і програш Росії, і підтримка України Заходом. Також Подоляк вважає, що на вступ до Альянсу вплинуть і здобутки ЗСУ.
- Консультант Національного інституту стратегічних досліджень пояснив, чому деякі країни виступають проти вступу України до Альянсу. Іван Ус вважає, що лідери цих держав побоюються, що їхнім військовим доведеться вступити у війну з Росією.
- Україна покладає великі сподівання і на саміт НАТО у Вільнюсі, що має відбутися у липні 2023 року. Малоймовірно, що на ньому ухвалять рішення про вступ, проте Україна очікує визначення статусу, у якому перебуває держава на шляху до Альянсу.