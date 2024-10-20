Президент ПА НАТО окреслив, що потрібно вирішити для вступу України в Альянс

Україна продовжує шлях до інтеграції у ЄС та НАТО. Президент Парламентської асамблеї НАТО пояснив, які питання потрібно для цього вирішити.

Володимир Зеленський представив План перемоги, де членство в НАТО є першим пунктом. Президент ПА НАТО Джеррі Конноллі сказав, що спочатку потрібно закінчити війну, відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО.

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Потрібно відновити суверенітет

За словами, президента ПА НАТО Альянс та США також чітко вказали, що вітають ідею приєднання України. Це називають "невідворотною стежкою" до цього членства.

Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців – ви б хотіли би стати членом НАТО ще учора. Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України,

– сказав Джеррі Конноллі

Він має на увазі присутність російських військ та російську окупацію українських територій.

Він також назвав членство всієї території України в НАТО "кращим шляхом". Водночас, можливо, він не єдиний. Конноллі пояснив, що наразі невідомо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось.

Саме тому США та НАТО підтримують Україну та виділяють значні ресурси для того, щоб наша держава встояла.