Зеленський прямо назвав країни, які наразі проти вступу України до НАТО
- Президент Зеленський назвав США, Німеччину, Словаччину та Угорщину країнами, які проти вступу України до НАТО.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликає до офіційного запрошення України до НАТО після припинення бойових дій.
- НАТО визнало, що шлях України до членства в Альянсі "невідворотний".
Володимир Зеленський прокоментував кілька важливих питань. зокрема, він також зачепив і членство України в НАТО.
Президент Володимир Зеленський прямо назвав країни, які наразі проти вступу України до НАТО. Про це пише 24 Канал.
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Причини цього є різні
За словами Зеленського, Україну не хочуть бачити в НАТО США, Німеччина, Словаччина, США та Угорщина. Він наголосив, що це абсолютно відкрита розмова.
Причини щодо цього є різні. Але ми продовжуємо працювати,
– відповів президент.
Раніше члени НАТО визнали, що шлях України до членства в Альянсі "невідворотний".
Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, щоб НАТО видало Україні офіційне запрошення до членства в Альянсі. Дуда висловив постійну підтримку України в її прагненнях стати частиною ЄС та НАТО, підкресливши важливість виконання завдань для вступу. Дуда підкреслив, що членство в НАТО можливе лише після припинення бойових дій і закликав до надання реальних гарантій безпеки Україні.