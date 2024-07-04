Просування щодо членства: топпосадовець Альянсу розповів чого очікувати Україні від саміту НАТО

Під час саміту країни-члени НАТО не лише підтвердять, що майбутнє України в НАТО, а й ухвалять певні рішення, які наблизять це. Крім того, очікується посилення військової допомоги

Про це заявив Заступник помічника Генерального секретаря з політичних питань НАТО Джеймс Аппатурай, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Результати саміту НАТО

Він зазначив, що наразі союзники досі ведуть перемовини щодо формулювань, які винесуть у фінальне комюніке.

Ви побачите чіткі формулювання, які не просто підтвердять майбутнє членство України в НАТО, але й дадуть змогу просунутись у цьому напрямку, що б це не було,

– сказав Аппатурай.

Він зазначив, що повномасштабний напад Росії не пов’язаний із бажанням України вступити до НАТО. Аппатурай нагадав, що у 2014 році Україна мала нейтральний статус, а РФ атакувала Крим. Представник Альянсу пояснює дії Росії бажанням захопити землі й зазначив, що їхні нинішні аргументи щодо продовження війни "не відповідають дійсності".

За його словами, Альянс також надасть фінансові зобов’язання для України та її Збройних сил. Крім того, країни НАТО зобов’яжуться надавати довгострокові тренування для українських військових.

Послання, яке надійде від саміту, полягає в тому, що, так, існують усілякі політичні вітри, які віють тут і там, в тому числі в усіх наших країнах, і сьогодні відбуваються вибори, як, мабуть, і кожного дня, але зобов'язання НАТО розраховані на довгострокову перспективу та будуть конкретними, суттєвими, не лише політичними, а й практичними,

– сказав представник Альянсу.

До слова, Аппатурай також розповів про збільшення гібридних атак у країнах НАТО. За його словами, за більшістю з диверсій стоять саме росіяни. Зокрема, Росія активно здійснює кібератаки проти країн НАТО, політичних партій та критичної інфраструктури.