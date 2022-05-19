Вступ України до НАТО зменшить ризики ядерної війни, – посол

Вступ України до НАТО знизить ризик ядерної війни, адже це буде стримувати президента Росії Володимира Путіна від нападу.

Таку думку в інтерв'ю озвучив посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його словами, питання вступу України до НАТО не закрите остаточно.

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Він підкреслив, що мета вступу в НАТО залишиться, адже більшість українців хочуть цього. Мельник також підкреслив, що Україна хотіла б швидко вступити в НАТО, як Швеція і Фінляндія.

"Треба було б тільки чисто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в Альянс. Я вважаю, що в України сьогодні набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни", – зазначив посол.

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Мельник переконаний, що членство України в Альянсі мало б позитивний вплив.

Якби Україна була в альянсі, ризик ядерної війни зменшився б. Тоді б Путін знав: якщо Україна піддасться нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б рахуватися з відповідним ядерним ударом. Це зупинило б його,

– додав він.

Раніше тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін допустила, що Україна могла б вступити в НАТО без плану дій щодо членства.

Як вступ Швеції та Фінляндії у НАТО піде на користь Україні

Вступ Фінляндії та Швеції багато в чому підіграє Україні. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" та голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в інтерв'ю "Радіо НВ". За його словами:

По-перше, це розпорошить сили Росії, які точно мають бути посилені біля кордону, маю на увазі біля нового кордону з НАТО, Фінляндії та Швеції, це війська, які не будуть використовуватися проти України.

По-друге, це політичний програш Путіна, який вимагав ще 3 місяці тому від НАТО відійти на кордони 1997 року, а сьогодні має плюс 1200 кілометрів, і це також грає на нашу користь, тому що всередині російських еліт почалися питання, а через що ж ми все ж таки страждаємо через санкції і де той геніальний задум про перерозподіл світового порядку.

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