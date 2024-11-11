"Хороший результат": Боррель високо оцінив просування України на шляху до членства в ЄС
Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель високо оцінив результати України на шляху до ЄС. За його словами, Україна отримала високі оцінки у звіті Єврокомісії.
Він зазначив, що Україна “на правильному шляху”. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Які результати України на шляху до ЄС
Останній звіт Єврокомісії про розширення, відзначив "гарний прогрес" України.
В останньому звіті про розширення, який Єврокомісія затвердила 30 жовтня, Україна визнана такою, що має дуже добрий результат, набагато кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже багато років,
– зазначив Боррель.
Ці результати, на думку Борреля, демонструють, що Україна "на правильному шляху". За його словами, українське суспільство твердо налаштоване на вступ до ЄС і готове працювати заради цієї мети.
Він також зазначив, що доклав чимало зусиль для просування України на шляху до членства, особливо в той час, коли не всі європейські лідери поділяли цю позицію.
Жозеп Боррель в Україні також відвідав раніше окуповане село Ягідне у Чернігівській області. Він ознайомився зі спорудженням фортифікаційних укріплень у прикордонній області.